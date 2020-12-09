Облаву на нетрезвых водителей проведут в Сыктывкаре в преддверии Нового года

Как показывает практика, официальные предупреждения не останавливают любителей выпить и сесть за руль. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Госавтоинспекция Сыктывкара в декабре проведёт профилактические рейды в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель» дважды: с 11 по 13 декабря и с 25 по 27 декабря.

Как показывает практика, официальные предупреждения не останавливают любителей выпить и сесть за руль. В равной степени и ГИБДД проверяет не только после предупреждения.

В рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» организованные группы нарядов дорожно-патрульной службы 11 и 25 декабря организуют массовые проверки водителей автотранспорта.

Стражи порядка будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя. Для операции задействуют дополнительные ресурсы, сообщает УГИБДД по Сыктывкару.

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