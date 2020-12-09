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В Усть-Вымском районе выбрали нового главу. Его кандидатура уже хорошо знакома жителям.

На заседании совета муниципалитета все 14 депутатов проголосовали за кандидатуру Галины Плетцер в качестве главы Усть-Вымского района – руководителя администрации. Ее оппонент – председатель Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района Андрей Нетесов – не нашел поддержки у народных избранников, сообщает пресс-служба администрации Усть-Вымского района.

Напомним, Галина Плетцер занимала должность руководителя администрации с ноября 2018 года.

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