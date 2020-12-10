Жителю Коми грозит два года тюрьмы за срубленные березы

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Житель Коми может отправиться в тюрьму за незаконно срубленные березы, сообщает МВД республики. Известно, что мужчина 1967 года рождения работал без специального разрешения.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленник был найден по горячим следам. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что древесина нужна была ему для заготовки дров. Вывезти вырубленную березу на машине он попросил своего знакомого, не знавшего о противоправном характере его действий.

Всего подозреваемый вырубил в лесном массиве порядка 20 берез, чем нанес ущерб местному лесничеству в размере 48 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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