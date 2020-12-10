Пьяная жительница Коми избила полицейского

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Уроженка Коми сошла с поезда на вокзале Печоры, чтобы обругать окружающих матом, а потом избить полицейского.

Это выяснилось на судебном заседании, где рассматривалось дело об оскорблении и насилии в отношении представителя власти. По данным суда, женщина ехала на поезде от Усинска до Сыктывкара. Она была в состоянии подпития, и на перроне вокзала Печоры привлекала к себе внимание, громко ругаясь матом.

За это нарушение ее увезли в отделение полиции. Там женщина стала возмущаться еще сильнее. При нескольких свидетелях она в нецензурной форме выразила свое отношение к задержавшему ее полицейскому. На этом задержанная не остановилась и успела несколько раз ударить сотрудника по колену, животу и уху.

Теперь женщине предстоит выплатить штраф 50 тысяч рублей.

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