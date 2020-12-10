В Ухте столкнулись две иномарки: оба водителя в больнице

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В среду, 9 декабря, в Ухте столкнулись Hyundai Elantra и KIA Cerato, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 17:27. Молодой человек 1995 года рождения ехал за рулем Hyundai Elantra по трассе Ухта – Сосногорск. По предварительным данным, на 339-м километре он не справился с управлением и на большой скорости выехал на встречную полосу. Там иномарка врезалась в KIA Cerato, за рулем которой была женщина 1982 года рождения.

В аварии пострадали водители обеих машин. Они попали в больницы с различными травмами. Женщина-водитель не была пристегнута ремнем безопасности, отметили в ГИБДД. Владелец Hyundai ранее за нарушение правил движения не привлекался, права он получил только в 2020 году.

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