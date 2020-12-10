В Ухте проверили соблюдение дезинфекции в автобусах

Фото: пресс-служба администрации Ухты

Транспортный отдел управления ЖКХ администрации Ухты проверил, как проводится дезинфекция городских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проверяющие осмотрели несколько маршрутов двух перевозчиков: Ухтинского автотранспортного предприятия и предприятия «Автолайн». Водители общественного транспорта, прежде чем выйти на следующий маршрут, на конечной остановке тщательно обрабатывают автобус. Они протирают дезинфицирующими средствами поручни, пассажирские сидения, подлокотники, дверные ручки.

Помимо дневной обработки существует ещё и вечерняя. Весной Ухтинское автотранспортное предприятие закупило генератор холодного тумана для дезинфекции общественного транспорта. Техническое устройство заказывали из Москвы. В генератор заливают специальное хлорсодержащее средство и холодным паром обрабатывают поверхности внутри автобуса. Обрабатывают машины вечером после того, как автобус завершил все свои рейсы. Этим занимаются не водители, а специально обученные сотрудники предприятия. Предварительно они надевают защитные костюмы, маски и перчатки. Ночью автобус тщательно проветривается и утром выходит в рейс. Это обработка абсолютно безвредна для пассажиров. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом у водителей.

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