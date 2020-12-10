В Коми отказались от строительства 11 ФАПов

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В Коми до конца 2020 года должны были появиться 19 фельдшерско-акушерских пунктов, однако за год не было построено ни одного такого медучреждения.

По словам министра строительства и ЖКХ Ирина Круглова, по 8 ФАПам без жилых помещений заключены контракты сразу на проектирование, строительство и ввод их в эксплуатацию. Документация на них появится только в середине декабря.

Что касается остальных 11, то ранее заключенные договоры на проектирование были расторгнуты, поэтому строительство отложилось.

Первые десять контрактов расторгнуты из-за срывов сроков сдачи ФАПов, одиннадцатый пришлось расторгнуть из-за того, что Усинский район вошел в состав Арктической зоны, поэтому теперь проектная документация должна направляться в Главгосэкспертизу.

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