«Победа» заплатила 70 тысяч рублей за потерянный багаж жителя Коми

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Житель Коми смогут отсудить у авиакомпании «Победа» более 70 тысяч рублей за утерянный багаж. Его компания потеряла во время полета в Милан. Оттуда мужчина хотел полетать в Южную Америку и начать свое путешествие. Только поездка была омрачена потерей всего багажа.

В результате розыска чемодан потребителя был найден в службе потерянного багажа аэропорта «Внуково», однако в службе потерянного багажа жителю республики пояснили, что отправить багаж в города места пребывания потребителя не представляется возможным. Багаж был получен только через 23 дня, после возвращения в Россию.

- Потребителем в адрес ООО «Авиакомпания «Победа» была направлена претензия о выплате денежной компенсации. В добровольном порядке ООО «Авиакомпания «Победа» требование не исполнило, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Коми.

По результатам рассмотрения гражданского дела мировым судьёй вынесено решение о взыскании денежных средств в размере 71 410 рублей.