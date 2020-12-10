Удаленка в законе: что надо знать жителям Коми

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Работодатель в России сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия — такая норма содержится в законе, подписанном президентом страны Владимиром Путиным. Кроме того, в законе подчеркивается, что перевод сотрудника на дистанционный режим не может быть основанием для снижения заработной платы.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, в нем оговариваются права и обязанности сотрудников и работодателей при удаленном характере работы.

Закон вводит три новых понятия: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Как указано в документе, работодатель может переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, при этом в его обязанности входит обеспечение их необходимым оборудованием или возмещение соответствующих затрат.

Кроме того, в законе подчеркивается, что перевод сотрудника на дистанционный режим не может быть основанием для снижения заработной платы. Закон должен вступить в силу 1 января 2021 года.

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