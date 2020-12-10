В Коми военнослужащих кормили некачественной едой

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В Воркуте установлены факты нарушений в области обеспечения безопасности и качества пищевой продукции, поступившей в адрес ООО «Перспектива», непосредственно проводящего организацию питания военнослужащих в войсковых частях №№ 97692, 34575, 36097. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

В ведомстве рассказали, что с помощью системы «Меркурий» было обнаружено, что продукция поставлялась с нарушениями техники безопасности. Также эксперты заявили, что при производстве еды было использовано контрафактное сырье, возможно, был и оборот фальсифицированной продукции.

Экспертизой также установлено, что производитель увеличил объем одного из своих продуктов через функцию «Инвентаризация». Таким образом, невозможно установить изготовителя, место происхождения (производства, изготовления) указанного сырья.

В ведомстве также добавили, что в результате проведенной лабораторной экспертизы установлен факт фальсификации в связи с несоответствием исследуемого образца нормативным требованиям по жирно-кислотному составу и наличию фитостеринов.

Информацию об установленных нарушениях отправили военному прокурору Воркутинского гарнизона военной прокуратуры Западно-военного округа.

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