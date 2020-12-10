Мэрия Сыктывкара последний день спрашивает: вам салют новогодний нужен?

Фото: Владилен Олофинский

Сегодня, 10 декабря завершается опрос, нужен ли столице Коми новогодний салют в условиях пандемии, который проводит мэрия Сыктывкара.

Голосовать можно сколько угодно раз за любой вариант ответа – «Да» или «Нет».

Напомним, параллельно мэрия попросила Роспотребнадзор по Коми уточнить их позицию в данном вопросе. Так что не известно, чей голос окажется весомее. Окончательное решение будет принято до конца текущей недели с учётом общественного мнения и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что на территории Республики Коми по-прежнему действуют ограничительные меры. В частности, до 15 января 2021 года в республике продлен запрет на проведение любых массовых мероприятий, а также на работу досуговых, развлекательных и других подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек), детских игровых комнаты.

Кроме того, не допускается проведение поминок, банкетов, свадеб и корпоративных мероприятий в кафе, ресторанах и на других предприятиях общепита. Театральные и концертные организации должны заполнять зал максимум на 50 процентов.

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