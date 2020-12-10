Борцы с наркотиками из Инты предстанут перед судом за вымогательство

Они обвиняются в совершении краж, мошенничеств, грабежах, разбоях, вымогательствах, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также подкупе свидетелей и потерпевшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед судом предстанет группа интинцев-вымогателей. Они обвиняются в совершении краж, мошенничеств, грабежах, разбоях, вымогательствах, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также подкупе свидетелей и потерпевшего. Они якобы боролись с незаконным оборотом наркотиков.

В 2017 году несколько жителей Инты совершили 11 вымогательств под предлогом борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе с применением насилия. Сообщники совершили несколько краж и других преступлений в отношении лиц, которые, по их мнению, были причастны к распространению наркотиков. Роли среди сообщников были четко распределены.

Помимо руководителя в состав преступной группы входили распространители ложной информации мнимой борьбе участников группы с незаконным оборотом наркотиков, лица, обеспечивающие транспортное обеспечение, приискатели жертв преступлений и исполнителю преступлений.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Интинский городской суд. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми, сообщает прокуратура Коми.

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