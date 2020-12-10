В Усинске КамАЗ опрокинулся в кювет: водитель в больнице

В среду, 9 декабря, в Усинске КамАЗ опрокинулся в кювет, в результате чего водитель попал в больницу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14:25. КамАЗ ехал по дороге Усть-Уса Харьягинский. По предварительным данным, на 29 километре водитель не справился с управлением, и грузовик съехал в кювет, после чего опрокинулся.

В результате ДТП пострадал мужчина 1969 года рождения, находившийся за рулем большегруза. Он попал в больницу с переломом бедра. Мужчине выписали направление на медицинское освидетельствование. Ранее водитель КамАЗа привлекался 20 раз за нарушение правил движения, стаж за рулем с 1987 года.

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