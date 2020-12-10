Пьяный житель Емвы грозил взорвать дом из-за хлопающей двери

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Емве пьяный 55-летний местный житель угрожал пустить газ и взорвать многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию поступило сообщение из Службы 112, что неизвестный угрожает пустить газ и взорвать многоквартирный дом. Полицейские установили личность звонившего и выехали по месту его проживания. Также по адресу прибыли все экстренные службы, и газовики отключили подачу газа в квартиру подозреваемого.

Выяснилось, что мужчина заявил о намерении взорвать дом, будучи пьяным. Ему мешало отдыхать громкое хлопанье входной двери в подъезд, пояснил собеседник агентства. В отношении мужчины составлен административный протокол о ложном вызове специализированных служб. Как передает БНК, его могут оштрафовать на сумму от 1000 до 1500 рублей.

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