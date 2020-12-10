В Коми спасатели за сутки потушили шесть пожаров

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За минувшие сутки в Коми было зафиксировано шесть источников возгорания, сообщили в МЧС республики. Основными причинами пожаров стали неполадки с электропроводкой и нарушение техники безопасности. К счастью, в огне не пострадал на один человек.

Первый пожар был ликвидирован в поселке Шугрэм. Там глубокой ночью загорелся частный дом. Усилиями огнеборцов удалось спасти большую часть дома, 24 квадратных метра из 105 было уничтожено огнем.

В 10:45 в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступило сообщение о горении хозяйственной постройки в посёлке Донаёль. К 11:05 на место вызова прибыли из посёлка Жешарт огнеборцы 122-й пожарно-спасательной части республиканской противопожарной службы. Обнаружив открытое горение деревянной хозяйственной постройки, пожарные не позволили огню перекинуться на расположенные по соседству деревянные строения. В 12:34 пожар был полностью ликвидирован. Хозяйственная постройка в результате пожара получила повреждения на площади 68 м².

В тушении пожара принимали участие 4 огнеборца и 2 пожарные автоцистерны. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при устройстве печи.

В 18:14 вечера огнеборцам Ухты поступило сообщение о пожаре в гаражно-строительном кооперативе "Форсаж" (г.Ухта, ул.Северная). Пожарные прибыли к месту вызова через 8 минут. На момент прибытия горел один из частных кирпичных гаражей на территории ГСК. Пожар был ликвидирован в 19:04. В результате возгорания поврежден гаражный бокс на площади 20 м². Огнем уничтожен находившийся в гараже автомобиль. Пожарные не позволили огню перекинуться на другие гаражные боксы.

В тушении пожара участвовали 8 огнеборцев на 2 пожарных автоцистернах 22-й пожарно-спасательной части ФПС. Причиной пожара, по предварительным сведениям, послужили недостатки в конструкции и изготовления электрооборудования гаража.

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