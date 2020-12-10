В ухтинской ИК выбрали «Мисс участка колонии-поселения»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Коми

В исправительной колонии № 8 в Ухте выбрали «Мисс участка колонии-поселения». Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Коми.

В исправительной колонии № 8 в Ухте прошел конкурс красоты среди осужденных женщин, благодаря которому они смогли облачиться в вечерние платья, сделать макияж и прическу. Конкурс проходит в учреждении ежегодно, дает возможность женщинам раскрыть свои творческие способности, направлен на нравственное и эстетическое воспитание.

Всего в конкурсе приняли участие семь женщин. Участницы подошли к подготовке конкурса очень ответственно и с большим энтузиазмом, ведь в борьбе за победу им предстояло пройти несколько испытаний. Конкурсантки читали стихи, пели песни, дефилировали в нарядах, сшитых собственными руками из подручных материалов, при этом каждому выходу было придумано необычное название.

Оценивало выступления девушек жюри, в состав которого вошли сотрудники учреждения под председательством начальника отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-8 Андрея Котельвы.

По результатам всех этапов конкурса были определены победители в трех номинациях: «Мисс Участка колонии-поселения», «Мисс Улыбка» и «Мисс Грация». Все участницы конкурса поощрены грамотами, а победительнице вручена наградная лента с гравировкой «Мисс участка колонии-поселения».

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