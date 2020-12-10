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Подросток со своим взрослым другом избили до полусмерти жителя Печоры

В Коми внесли приговор 18-летнему юноше и его 23-летнему другу из Печоры, обвиняемых в нанесении тяжких телесных повреждений их знакомому. Они приговорены к 5 годам тюрьмы.

Суд установил, что в начале мая этого года в одной из городских квартир трое парней сидели и выпивали алкоголь. В какой-то момент между ними завязался конфликт, и осужденные набросились с кулаками на 26-летнего потерпевшего. Экспертиза установила, что мужчина были парня по голове руками и ногами. Он был экстренно госпитализирован в городскую больницу.

- Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому. 23-летний будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, 18-летний (на момент драки ему было 17) – исправительной колонии общего режима, - прокомментировали решение суда в региональном Следкоме.

Кроме того, с подсудимых в пользу потерпевшего судом взыскан материальный и моральный вред, причиненный преступлением.

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