Лыжники из Коми получили Национальной спортивную премию

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Лыжники Любовь Мишарина и Владимир Майоров стали лауреатами Национальной спортивной премии за 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства физической культуры и спорта.

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2020 год. Были названы 18 победителей в 11 номинациях. Участниками и гостями мероприятия стали ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, политики и деятели искусства.

В Номинации «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта) Лучшим спортсменом признан лыжник из Республики Коми Владимир Майоров – чемпион XIX Сурдлимпийских зимних игр 2019 года по лыжным гонкам (спорт глухих). Награду победителю вручил прославленный российский спортсмен, лыжник Александр Легков.

В этой же номинации лучшей спортсменкой стала Любовь Мишарина – двукратная чемпионка XIX Сурдлимпийских зимних игр 2019 года по лыжным гонкам (спорт глухих). Спортсменка также представляет Коми. Однако, она не смогла присутствовать на церемонии, так как совсем недавно родила ребенка. Награду из рук двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной за Любовь Мишаниру получил старший тренер сборной команды России по спорту глухих Сергей Крянин.

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