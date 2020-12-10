Житель Инты почти год подслушивал бывшую сожительницу

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Вынесен приговор 31-летнему жителю Инты, который следил за жизнью бывшей сожительницы.

Уже расставшись, он ревновал так, что разместил в ее квартире радиоэлектронное устройство, замаскированное под адаптер для зарядки сотовых телефонов, предназначенное для негласного получения акустической информации.

В 2019-2020 годах злоумышленник, прекратив совместное проживание с женщиной, продолжал прослушивать ее разговоры с другими лицами, собирая информацию, составляющую ее личную и семейную тайну.

Он признан виновным в незаконном собирании сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия (ч.1 ст.137 УК РФ). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того, в течение года он лишен права занимать определенные должности, сообщает Следком по Коми.

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