Как в Сыктывкаре управляющую компанию заставили сделать ремонт

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Заочным решением Сыктывкарского суда на управляющую компанию возложена обязанность устранить протечки кровли многоквартирного дома и установить урны возле подъездов.

Истцы, двое жителей многоквартирного дома, обратились в суд с иском к управляющей компании. В доме протекала кровля, не было урн возле подъездов. Истцы потребовали также компенсации морального вреда в пользу каждого в размере 1500 рублей за ненадлежащее исполнение ответчиком деятельности по управлению МКД и невыполнение работ по ремонту общего имущества.

Из иска следует, что ответчик ненадлежащим образом исполняет обязанности по содержанию общего имущества МКД, в связи с чем кровля дома протекает после дождей и таяния снега, в квартире истицы на стене и потолке имеются следы увлажнений, местами отклеились обои, на потолке и стенах на четвертом и пятом этажах также имеются следы протечек. Несмотря на это, ответчиком не проводятся работы по подготовке дома к сезонной эксплуатации. Кроме того, на территории многоквартирного дома отсутствуют урны.

В подтверждение указанных обстоятельств истцами представлены соответствующие фотографии и видеозапись.

Доказательств, опровергающих доводы истцов и подтверждающих надлежащее выполнение работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома ответчиком не представлено.

Суд счел требования истцов обоснованными. Кроме того с управляющей компании в пользу истцов взыскана компенсация морального вреда по 1500 рублей каждому и штраф по 750 рублей каждому в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». Заочное решение в законную силу не вступило.

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