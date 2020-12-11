Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Коми на выходных

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Ясная погода без осадков в Коми сменится на снежную, обещают синоптики регионального гидрометцентра. Все из-за отступающего на восток антициклона, который откроет путь снегопадам с запада.

По сообщениям метеорологов, погода сильно испортится в Заполярье. Там ожидается сильный ветер, метель и снегопад.

В целом в республике ожидается облачная погода, столбик термометра ночью покажет -8...-13С, на крайнем юге и юго-востоке до -18С. Днем прогнозируется -4...-9С.

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