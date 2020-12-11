В Сыктывкаре 15 человек получили нагрудный знак «Почетный донор России»

Фото: пресс-служба Минздроава Коми

В Сыктывкаре 15 местных жителей получили нагрудный знак «Почетный донор России». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Торжественная церемония прошла в Республиканской станции переливания крови. Заместитель министра здравоохранения Коми Елена Бударина и главный врач станции Дмитрий Журавлев вручили знаки «Почетный донор России» 15 сыктывкарцам. Всего в республике награды получат 46 доноров.

В рамках церемонии была отмечена династия, в которой насчитывается более 20 доноров: победителем Всероссийского конкурса «Лучший Донор России» стала династия Кольцовых из Сыктывкара. Для получения знака необходимо безвозмездно сдать цельную кровь 20 и более раз или плазму 35 и более раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре больше 30 человек сдали антиковидную плазму

Среди таких доноров немало новичков (подробнее)