В Коми осудили ночного расхитителя чужих холодильников

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Жителю Княжпогостского района вынесли приговор за его любовь полакомиться едой из чужих холодильников. Как установил суд, весной и летом этого года осужденный, будучи пьяным, проник в чужие дома. Там он забрал еды на 2,1 тысяч и 1,02 тысячи рублей, соответственно.

Он же, в сентябре 2020 года, в состоянии алкогольного опьянения, проник в жилище – помещение летней кухни другого потерпевшего, откуда похитил продукты питания на общую сумму 551 рубль. В ходе судебного разбирательства К. вину полностью признал, в содеянном раскаялся.

Княжпогостский районный суд Республики Коми признал К. виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил ему окончательное наказание по совокупности преступление в виде принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства сроком на 1 год.

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