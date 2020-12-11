В Коми горела квартира: спасли двух спящих женщин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 11 декабря, в селе Койгородок горела квартира, пожарным удалось спасти двух женщин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 22:49 на улице Советской. В двухэтажном доме загорелась квартира. Через три минуты на место прибыли пожарные. Выяснилось, что загорелась квартира, расположенная на первом этаже. В заполненной дымом и огнем квартире находились две спящие женщины – квартиросъемщица 1969 года рождения и её гостья 1962 года рождения. Их спасли пожарные. В результате квартиросъемщица получила ожоги левой руки.

Остальные 22 жителя дома своевременно эвакуировались. Пожар был полностью потушили в 23:50. Огонь повредил пол и стены квартиры на площади 10 квадратных метров. На месте происшествия работали восемь человек и две пожарные автоцистерны. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем со стороны квартиросъемщицы.

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