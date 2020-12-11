В Сыктывкаре Дед Мороз проведет для детей веселые старты

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

В столице Коми продолжаются тренировки выходного дня. Горожане всех возрастов могут сыграть в футбол, поучаствовать в эстафетах и просто заняться спортом под руководством инструкторов сыктывкарского Центра спортивных мероприятий. А в последнее воскресенье этого года, 27 декабря, к детишкам присоединиться и Дед Мороз.

- В программу тренировок входят зимние забавы для детей и взрослых, выполнение спортивного норматива, тренировка на функциональных петлях и дискотека на льду. Также в рамках тренировки спортсмены от 15 до 17 лет могут поиграть в футбол по предварительной записи, - рассказали в мэрии города.

Тренировки будут проходить по воскресеньям с 11.00 до 13.00 часов в течение зимы на стадионе по улице Морозова, 195.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ёлку главы Республики Коми» проводить не будут

Но одарённые дети без сюрпризов не останутся (подробности)