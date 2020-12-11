В Ухте объявлены поиски снеговика

Фото: информационная программа "День"

В Ухте неизвестные украли новогоднее украшение в виде снеговика. Инсталляция была установлена на территории детской художественной школы.

Полиция, расследующая это дело, подозревает местного жителя, на вид 30-40 лет. Очевидцы рассказали, что снеговика унес «хорошо одетый, трезвый мужчина». По их словам, он не выглядел, как бездомный.

- Сначала он дергал елку, но не смог ее вырвать, затем выдрал снеговика и спокойно понес его, - рассказали горожане «Дню».

Руководство художественной школы призывает свидетелей происшествия или тех, кто увидит их снеговика на новом месте, сообщить по телефону в Ухте: 76-29-09.

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