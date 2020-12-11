В Печоре опрокинулся внедорожник: пострадавшего пассажира накажут

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 10 декабря, в Печоре опрокинулся внедорожник Nissan X-Trail, в результате чего пострадал 18-летний пассажир. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 9.20. Мужчина 1971 года рождения ехал по дороге Кожва – Озерный. На втором километре он не справился с управлением и съехал в кювет. После этого внедорожник опрокинулся.

В ДТП пострадал 18-летний пассажир иномарки. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану кисти. Госпитализация молодому человеку не понадобилась. Пассажир находился на заднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности. За это на него составили административный протокол.

Водитель иномарки ранее за нарушение правил движения привлекался шесть раз, за рулем он с 2006 года.

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