В Коми парень забил до смерти табуреткой родного отца

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Молодой житель Эжвы приговорен к шести годам тюрьмы за жестокое убийство родного отца. 22-летний парень забил своего родителя до смерти табуреткой.

Все произошло еще в прошлом году под Новый год. Мужчины проводили вечер за распитием алкоголя и в какой-то момент обстановка начала накаляться: между отцом и сыном разгорелся сильный конфликт. Слово за слово и в ход пошли не только кулаки, но и подручные средства.

- В ходе драки сын нанес родителю множественные удары деревянным табуретом по голове и телу. От полученных травм потерпевший через какое-то время скончался. Причиной его смерти явилась черепно-мозговая травма, при этом эксперт установил, что по голове было нанесено не менее 23 ударов.

Эжвинский районный суд 5 октября 220 года назначил молодому человеку наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, однако убийца был не согласен с решением суда и оспорил его. Правда, приговор так и остался без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

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