Житель Ухты из-за ревности вонзил нож в спину приятеля

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В Ухте любовный треугольник с двумя мужчинами и женщиной получил кровавую развязку. Одна из сторон (в лице 64-летнего местного жителя) приревновала свою возлюбленную к приятелю. Для последнего эта история закончилась больничной койкой и серьезными травмами.

Судом установлено, что 21 марта 2020 года находившийся в гостях ухтинец на почве ревности к женщине вступил в конфликт с одним из приятелей. Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина причинил приятелю тяжкий вред здоровью, ударив его ножом в спину.

Вину в инкриминируемом деянии ухтинец признал частично, пояснив суду, что действовал в пределах необходимой обороны, поскольку драка была спровоцирована потерпевшим. Однако, указанные доводы не нашли своего подтверждения в ходе расследования дела и его судебного рассмотрения.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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