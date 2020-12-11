В Коми из-за детской шалости произошел крупный пожар

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В одной из квартир Коми произошел крупный пожар. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Оказалось, что семилетний ребенок играл с зажигалкой и случайно подпалил дом. К счастью, никто не пострадал. О происшествии рассказали в пресс-службе Сыктывдинского районного суда.

С иском к семье мальчика обратились соседи сверху. Из-за пожара их квартира была испорчена огнем, а ремонт сильно ударил по кошельку.

- Пара обратилась с иском к администрации сельского поселения «Ыб» о возмещении ущерба, причиненного пожаром жилого помещения. В обоснование требований указали, что являются собственниками квартиры по 1/3 доли каждый. В нижерасположенной квартире произошел пожар, в результате которого жилому помещению истцов и имуществу, находящемуся в нем, причинены повреждения. Пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем несовершеннолетнего. Квартира, в которой произошел пожар, находится в муниципальной собственности администрации сельского поселения «Ыб».

После проведенной экспертизы и наличия доказательной базы суд пришел к выводу частично удовлетворить исковое заявление о возмещении ущерба, в размере, превышающем 400 000 рублей.

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