Жительницу Сыктывкара чтение чужих писем довело до уголовного дела

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В Эжвинском районе Сыктывкара мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Она читала письма соседки, прежде чем передать их. И признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, почтовых отправлений граждан).

Обе женщины проживают в одной квартире. С января 2019 года по апрель 2020 года на имя второго собственника приходили письма с ответами на обращения из государственных органов. Посчитав, что указанные письма могут содержать какую-либо полезную для неё информацию, эжвинка вскрывала конверты, знакомилась с содержанием писем и только после этого передавала их адресату.

После того, как вскрылось данное обстоятельство, в отношении излишне любопытной дамы было возбуждено и расследовано уголовное дело. Вину в совершенном преступлении подсудимая признала в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде штрафа, сообщает прокуратура Коми.

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