В Алешино открылась автомобильная ледовая переправа

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В сыктывкарском местечке Алешино открылась автомобильная ледовая переправа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Переезд по льду через реку Вычегда разрешен для легковых автомобилей массой до трех тонн. В настоящий момент толщина льда в районе переправы – 35-40 сантиметров. Об увеличении разрешенной для передвижения по переправе массы транспорта сообщат дополнительно по мере намерзания льда.

В этом году ввиду сопутствующих погодных условий – мороза и малого количества снега – ледовая переправа открыта в ранний срок. Обычно это происходит во второй половине декабря. Так, например, в прошлом году движение по переправе было открыто 30 декабря.

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