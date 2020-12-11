Синоптики обещают Коми на декаду приятные снегопады и морозы

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Первая декада декабря только для крайних южных районов оказалась близкой к норме. На остальной территории теплее обычного. В южных районах — на 4-6С, в северных — в основном на 9С. На большей части территории осадков выпало 20-60% от декадной нормы, а местами они даже не отмечались.

Ожидается, что во второй декаде и ситуация со снегом улучшится, и зима заявит о себе сильными морозами. По предварительным расчетам в последние дни декады, которые придутся как раз на выходные дни, начиная с северо-восточных районов, произойдет значительное усиление морозов в западных районах до -18...-23С, в восточных районах -23...-28С при прояснении до -33С.

Но на рабочей неделе, в преддверии морозов, на основной части территории будет преобладать теплая для этого периода погода с небольшими, в отдельные дни умеренными снегопадами. В течение суток прогнозируется в пределах -5...-12С, ночью при прояснении -13...-18С; на крайнем северо-востоке в начале недели -18...-25С, сообщает Коми ЦГМС.

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