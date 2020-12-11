Владелец языковой школы в Сыктывкаре подозревается в уголовном преступлении

По уголовному делу проводятся следственные действия, решается вопрос о назначении бухгалтерской экспертизы, сообщает Следком по Коми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следком по Коми возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемой в невыплате заработной платы работникам (ч.2 ст.145 УК РФ).

По данным следствия, в период с января по август текущего года предприниматель, занимающаяся оказанием образовательных услуг (языковая школа), свыше двух месяцев полностью не выплачивала нескольким работникам заработную плату, имея при этом реальную возможность производить выплаты. Задолженность перед работниками составила более 100 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, решается вопрос о назначении бухгалтерской экспертизы, сообщает Следком по Коми.

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