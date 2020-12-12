В Коми закрыли шахту «Интинская» за смертельно опасные нарушения

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Десять грубых нарушений, угрожающих жизни горняков, нашли специалисты Ростехнадзора в ходе проверки АО «Интауголь». Работа шахты «Интинская» остановлена до устранения, сообщает служба судебных приставов по Коми.

Конвейерно-рельсовый штрек на шахте «Интинская» эксплуатируется с грубыми нарушениями, представляющими непосредственную угрозу жизни и здоровью людей: выработка подтоплена, нарушены элементы крепления, не обеспечивается свободный проход персонала и горноспасателей и так далее.

Интинский городской суд постановил немедленно приостановить эксплуатацию горной выработки на 90 суток. Судебный пристав ОСП по г. Инте вручила техническому директору угольной компании постановление о возбуждении исполнительного производстваи удостоверилась, что технический директор издал распоряжение о приостановлении работ.

Если должник устранит нарушения до истечения 90 суток, он имеет право обратиться в суд за разрешением возобновить работу.

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