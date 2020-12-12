Уже пять ледовых переправ заработали в Коми

Специалисты МЧС проверяют готовность переправы к транспортному потоку.

После проверки специалистами МЧС в Республике Коми открыты ещё две переправы, сообщает МЧС по Коми.

Одна находится на территории Сыктывкара через реку Вычегда в местечке Алешино. Переправа соединяет Сыктывкар с поселком Седкыркещ. Её грузоподъемность – 3 тонны.

Вторая автомобильная ледовая переправа через реку Цильма открылась в Усть-Цилемском районе. Она соединяет деревню Рочево с административным центром. По переправе разрешается передвигаться транспорту грузоподъемностью 3 тонны.

Напомним, ранее были открыты пешеходная переправа на территории городского округа «Сыктывкар» через реку Вычегда сообщением Сыктывкар – Седкыркещ, в Ижемском районе автомобильная ледовая дорога сообщением между селами Ижма и Мохча, и пешеходная переправа в Усть-Вымском районе через реку Вычегда сообщением между деревнями Тыдор и Смуково

Таким образом на сегодня на территории республики действуют пять переправ – три автомобильные и две пешеходные. Всего на водоемах региона в зимний период 2020-2021 гг. запланированы к открытию 103 ледовые переправы: 98 автомобильных и 5 пешеходных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свои лаборатории для тестирования на ковид появятся в Усинске и Эжве (подробности)