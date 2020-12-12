В Сыктывкаре разыскивают скрывшегося после аварии водителя иномарки

Фото: УГИБДД по Коми

В Сыктывкаре водитель иномарки врезался на перекрестке в отечественный автомобиль и скрылся с места ДТП. Одна из пострадавших госпитализирована. Второй – наказан автоинспекторами.

Авария произошла в пятницу, 11 декабря, в 23:48. Мужчина 2001 года рождения за рулем ВАЗ-2114 ехал по проспекту Бумажников в Эжве. На перекрестке с улицей Славы он начал поворачивать на зеленый сигнал светофора, но столкнулся с Geely. После аварии водитель иномарки скрылся, ведется его розыск.

Пострадали в аварии двое. Это пассажир ВАЗа 2001 года рождения, у него перелом таза, он госпитализирован. Мужчина находился на переднем сиденье, но не был пристегнут, в отношении него вынесено определение за нарушение правил. Также травмы получила пассажирка Geely 1979 года рождения. У женщины множественные ушибы, возможный перелом, ее госпитализировали.

Водитель ВАЗ за нарушение правил движения привлекался 13 раз, стаж за рулем с 2019 года. В момент аварии на авто были летние шины, отмечает УГИБДД по Коми.

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