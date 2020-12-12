Воркутинец одним ударом ножа прикончил беззащитного

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Вынесен приговор 28-летнему жителю Воркуты, который расправился с беззащитным в тот момент человеком. Он прикончил его одним ударом ножа.

В апреле текущего года в квартире жилого дома по улице Ленина между обвиняемым и его 27-летним знакомым в ходе распития спиртного произошел конфликт. Во время драки фигурант нанес потерпевшему несколько ударов руками по различным частям тела. Но этого ему показалось недостаточно.

Пока потерпевший умывался после драки в ванной комнате, злоумышленник взял на кухне нож, зашел в ванную и, несмотря на то, что в тот момент никакой угрозы уже не было, умышленно ударил мужчину ножом в живот. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает следком по Коми.

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