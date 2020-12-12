Пожар разбушевался на топливном складе в Сыктывкаре

Фото: архив КП

11 декабря в 05:11 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании частного склада топливных гранул по адресу: ул. 1-ая Промышленная, д. 53 (местечко Човью).

Уже через 9 минут огнеборцы были на месте. Но на борьбу с огнем ушло более 10 часов. Несмотря на то, что на месте происшествия работали 21 человек и 6 единиц техники Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Полностью возгорание было ликвидировано только в 16:40.

И ущерб в результате оказался не столь значительным: повреждены материалы и помещение на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина пожара – самовозгорание веществ и материалов, сообщает МЧС по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель иномарки натворил дел в Сыктывкаре и скрылся (подробности)