В селе Ижма иномарка сбила ребенка

Фото: УГИБДД по Коми

Днем в пятницу, 11 декабря, сбили ребенка в селе Ижма. Авария произошла в 15:00. Мужчина 1994 года рождения за рулем KIA Sorento ехал по улице Чупрова. Напротив дома №52 он сбил мальчика 2013 года рождения. Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.

У мальчика ушиб колена, но в больницу его отправлять не пришлось. Хотя многие травмы в таких случаях проявляются позже. И, конечно, это тяжелый стресс для детской психики.

Водитель KIA ранее 71 раз привлекался за нарушение правил движения. Стаж за рулем с 2012 года, сообщает УГИБДД по Коми.

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