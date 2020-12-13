Синоптики рассказали, какая погода будет в Коми на неделе

Фото: Константин Черных

Облачная погода со снегопадами, которые ожидаются в воскресенье, 13 декабря, сменится в начале рабочей недели на более приятную.

На рабочей неделе, с 14 по 18 декабря, на основной части территории Коми будет преобладать теплая для этого периода погода. В течение суток прогнозируется в пределах -5...-12С, ночью при прояснении -13...-18С; на крайнем северо-востоке в начале недели -18...-25С.

Небо, скорее всего, будет ясным. И только кое-где порой ожидаются небольшие снегопады, в отдельные дни они усилятся до умеренных. А уже к выходным ожидаются настоящие морозы и метели.

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