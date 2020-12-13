В Ухте мужчина попал в больницу после ДТП на пешеходном переходе

Фото: УГИБДД по Коми

12 декабря водитель Volkswagen Jetta сбил мужчину на пешеходном переходе. Авария произошла в 21:03 на автодороге Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар.

Водитель 1997 года рождения двигался со стороны проспекта Ленина в направлении улицы Западной. На 316 км он сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате мужчина 1991 года рождения получил серьезные травмы: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом свода основания черепа, закрытые переломы ребра и ключицы смещением, осколочный перелом правой подвздошной кости со смещением, малый пневмоторакс. Пострадавшего пришлось отправить в больницу.

Водитель Volkswagen Jetta за нарушение ПДД к административной ответственности в течение года привлекался восемь раз. А всего за пять лет стажа управления автомобилем за ним числится 53 нарушения правил, сообщает УГИБДД по Коми.

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