При пожаре в Воркуте погибли две женщины

Фото: архив КП

В субботу, 12 декабря, в 08:25 утра в пожарно-спасательную службу Воркуты поступило сообщение о пожаре в 5-этажном панельном доме по адресу: ул.Гоголя, 9.

Уже через 5 минут огнеборцы были на месте происшествия. Горла одна из квартир на первом этаже. 12 жильцов смогли сами покинуть дом.

Через полтора часа, в 9:58, с огнем справились. Работали 15 человек и 4 единицы техники.

Когда пожарные смогли войти в горевшую квартиру, они обнаружили там двух погибших женщин – 1961 и 1985 годов рождения. Огнем повреждены пол, стена и домашние вещи на площади 5 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара могла послужить электропроводка.

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