Работающих на удаленке жителей Коми защитят новым законом

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Поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе вступят в силу 1 января 2021 года. В них уточняется, когда сотрудника могут перевести на удаленку добровольно или принудительно, как будут оплачивать и многие другие моменты, с которыми столкнулись россияне во время пандемии, сообщает Госдума РФ.

Трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником «трудовой функции» дистанционно на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте.

Закон определяет случаи, когда сотрудник может быть временно переведен на «дистанцию» без его согласия. Речь идет о катастрофах и авариях, несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях, а также «любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части».

Закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты.

При временном переводе на удаленку работодатель обеспечит работника необходимым оборудованием, а если работник использует свою технику — компенсирует ему расходы в порядке и размерах, утвержденных локальным актом.

Предусмотрена оплата командировок дистанционным работникам.

Кроме того, ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников. В частности, он не может быть уволен за прогул. Договор с дистанционным работником может быть расторгнут, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней без уважительной причины.

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