Конькобежцы из Коми взяли четыре награды

Фото: Минспорта Коми

Сразу четыре медали взяли юные спортсмены из Коми на открывшемся в субботу, 12 декабря, первенстве Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

Открыли медальную копилку воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №4 Глеб Мельхер и Андрей Коданев, выступающие в возрастной категории 13-15 лет. На дистанции 500 метров Глеб занял первое место с результатом 42.31 секунды. Андрей стал третьим, его итоговое время – 43.83.

На этом юноши не остановились, на дистанции 1500 метров Мельхер завоевал второе золото за день. Его победное время – 2 минуты и 18 секунд ровно. Коданеву в этом раз удалось взять серебро с результатом 2.19.98. Таким образом, воспитанники тренера Михаила Попова принесли республике четыре медали за один день. Добавим, что Глебу Мельхеру удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Всего 18 спортсменов в составе сборной Республики Коми вступили в борьбу за призовые места. Остальным нашим конькобежцам также удалось хорошо показать себя, попав в десятки лучших, сообщает пресс-служба Минспорта Коми.

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