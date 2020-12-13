Пожарные Сыктывкара успели спасти уснувшего с сигаретой пенсионера

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В субботу, 12 декабря, в 18:54 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о пожаре в 2-этажном многоквартирном деревянном доме по адресу: Пушкина, д.97.

Через 2 минуты огнеборцы прибыли на место. Как оказалось, в одной из квартир на горящей кровати располагался пожилой мужчина. Двое жильцов успели выбежать, оставив его там.

Пожарные быстро справились с возгоранием. Огонь успел повредить лишь постельные принадлежности на площади 2 м². В 19:09 была объявлена полная ликвидация пожара.

Погорельца 1952 года рождения спасли. По предварительным данным, он уснул с зажженной сигаретой.

Последствия непогашенного окурка ликвидировали 9 человек и 2 пожарные автоцистерны пожарно-спасательного гарнизона столицы Коми., сообщает МЧС республики.

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