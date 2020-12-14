Жителя Коми будут судить за нелегальную торговлю алкоголем

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Житель Воркуты попался на незаконной торговле алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Коми.

По данным ведомства, продавец одного из магазинов, не имея лицензии на соответствующий вид деятельности, неоднократно осуществлял продажу алкогольной продукции. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель.

Полицейскими было принято решение возбудить уголовное дело. Начато расследование.

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