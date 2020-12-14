В Усть-Вымском районе «Волга» врезалась в грузовик: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 13 декабря, в Усть-Вымском районе столкнулись «Волга» и грузовик Volvo с полуприцепом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17:20. 21-летний молодой человек ехал за рулем ГАЗ-310290 со стороны Усть-Выми в направлении Вогваздино. На седьмом километре дороги водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo.

В результате ДТП водитель «Волги» получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, закрытые переломы правой голени и левого бедра, рваные раны кисти и ключицы, ушибы мягких тканей лица и ссадины. Пострадавший попал в больницу. Ему выписали направление на медосвидетельствование.

Водитель за нарушения правил дорожного движения к ответственности привлекался пять раз, из них четыре – в течение года. Стаж управления транспортом с 2018 года.

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