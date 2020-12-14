В Коми семилетний мальчик сломал руку на детской площадке

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В Усинске семилетний ребенок сломал руку на детской площадке. Все произошло во время игры: мальчик забрался на сооружение, облокотился на перила и упал с двухметровой высоты.

Мама ребенка обратилась в прокуратуру с просьбой наказать виновных в произошедшем. В ведомстве провели проверку, которая показала, что на перила детской площадки во дворе домов № 13а и № 13б по улице Парковой не были привинчены.

- Площадка расположена в границах земельного участка, на которых расположены многоквартирные дома, обслуживаемые ООО Управляющая организация «СтройМастер». Компания теперь обязана возместить ребенку моральный вред, причиненный в связи с травмой из-за ненадлежащего содержания детской площадки.

Суд постановил, взыскать с организации 90 тысяч рублей в пользу пострадавшей семьи.