В Сыктывкаре могут приостановить автобусный маршрут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сыктывкарском автобусном маршруте №25 прошли проверки, которые выявили серьезные нарушения. Перевозчику грозят серьезные санкции от крупных штрафов до приостановки маршрута.

Инспекция городской администрации и Управления государственного автодорожного надзора проходила по двум маршрутам: №23 и №25. В автобусах первой линии не нашли серьезных нарушений, чего не скажешь про вторую.

За две недели проверки в разных автобусах специалисты обнаружили, что транспорт не соответствовал требованиям: должны были остаться только автобусы большого класса, однако один из тех, что был на маршруте, не проходил по этой норме. В одном из транспортных средств дезинфекция была проигнорирована, а его водитель проехал мимо остановки. Также семь автобусов оказались переполнены.

Все протоколы проверок специалисты передадут в суд. За эти нарушения «Товариществу индивидуальных перевозчиков», которое обслуживает этот маршрут, грозят штрафы в несколько десятков тысяч рублей. Вполне вероятно, что по решению суда обслуживание маршрута приостановят.

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